Piyona Kalaşnikof barona M-16

Teröristleri inlerinde avlayan Mehmetçik, Zap ve Pençe - Kilit bölgesinde daha önce hiç girilmemiş mağaralara odaklandı. Mehmetçik, buraları tek tek temizlerken teröristlerin buraları cephanelik ve 5-6 katlı barınma alanlarına çevirdikleri bildirildi. Operasyonların titizlikle yapıldığını belirten kaynaklar, geçen yıl nisanda başlayan Pençe Kilit operasyonlarının çok geniş ve dik bir alanda olması nedeniyle sürecin hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çekiyor.