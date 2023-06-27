Piyona Kalaşnikof barona M-16

PKK’ya yönelik son operasyonlarda ABD yapımı M-16 ve İsveç yapımı AT4 tanksavarlar ele geçirildi.
Irak kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonlarıyla kapana kıstırılan terör örgütü PKK’dan ele geçirilen silahlar, tepe kadro için makasın daraldığını gösteriyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ABD menşeili M-16 ve İsveç yapımı AT4 tanksavar silahlar bulunuyor. Sahaya sürdüğü elemanlarına Kalaşnikof veren örgütten ele geçirilen silahlar dikkate alındığında kritik isimlerin etkisiz hale getirildiği anlaşılıyor.
ÇOK KATLI MAĞARALAR
Teröristleri inlerinde avlayan Mehmetçik, Zap ve Pençe - Kilit bölgesinde daha önce hiç girilmemiş mağaralara odaklandı. Mehmetçik, buraları tek tek temizlerken teröristlerin buraları cephanelik ve 5-6 katlı barınma alanlarına çevirdikleri bildirildi. Operasyonların titizlikle yapıldığını belirten kaynaklar, geçen yıl nisanda başlayan Pençe Kilit operasyonlarının çok geniş ve dik bir alanda olması nedeniyle sürecin hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çekiyor.
TERÖRE DESTEK KANITI
Mehmetçik’in bu mağaralarda ele geçirdiği silahların daha önceki operasyonlarda bulunanlardan farklı olduğu vurgulanıyor. Son operasyonlarda örgütün üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilirken, militanların üzerinden ABD yapımı M-16 ve İsveç yapımı AT4 tanksavar silah bulundu. Kaynaklar, bulunan bu silahların ilk fırsatta muhatapları ile görüşüldüğünde kanıt olarak sunulduğunu belirtti.