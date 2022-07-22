PKK 527 küçük çocuğu kaçırdı: AB raporu ile belgelendi

Suriye’de, Esed yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG’nin ortaklığı bir kez daha belgelendi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “2022 Yılı İnsan Ticareti” raporunda Suriye başı çekiyor. PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgelerden 12 yaşın altındaki çocukların hedef olduğu belirtildi. Esad rejimi ile işbirliği yapan teröristler, 527 çocuğun kaçırılmasına göz yumduğu ortaya çıktı.

SİLAH ALTINA ALINIYORLAR

Raporun Suriye ayağını değerlendiren avukat ve aktivist Abdulnasr Hoşan, “Çocukların büyük bölümünü silah altına alıyorlar. Hemen hemen hepsi cinsel istismara maruz kalıyor. Rakamlar raporlara yansıtılanların çok üstünde. Bu sayı sadece Hol Kampı’ndan kaçırılan çocukları içeriyor. Kamplarda bu hukuksuzları denetleyip kayıt altına alacak herhangi bir mekanizma bulunmuyor” dedi.

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ETNİK KİMLİK FARK ETMİYOR

Uzun yıllardır PKK/YPG’nin sistemli olarak insan ticareti yaptığını anlatan Suriyeli avukat ve aktivist Abdulnasır Hoşan, “Arap, Kürt, Müslüman ve Hıristiyan hiç fark etmiyor. Oradaki tüm siviller ve çocuklar aynı tehlikede. Rejim ve PKK/YPG arasında doğrudan ortaklık var. Birlikte hareket ediyorlar ve yoksul aileleri hedef alıyorlar. Her türlü istismara açık büyük bir topluluk bulunuyor. Kaçırılanların dışında kalan çocukların durumu da farklı değil. Yiyecek ve içecek karşılığında cinsel istismara maruz bırakılıyorlar.” ifadesini kullandı.

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