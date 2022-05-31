Gündem PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen Bitlis merkezli eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
BİTLİS

PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen Bitlis merkezli eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde “PKK/KCK Bölücü Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen Bitlis merkezli eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
Bitlis'te PKK/KCK terör örgütüne operasyon yapıldı.

Açıklamada, “Bitlis merkez olmak üzere Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyon çerçevesinde yapılan ev ve iş yeri aramalarında 13 adet akıllı cep telefonu, iki adet tuşlu cep telefonu, 17 adet sim kart, dört adet hafıza kartı, 58 adet DVD, dört adet kaset, 14 adet fotoğraf makinesi film rulosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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