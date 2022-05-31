PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen Bitlis merkezli eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, “Bitlis merkez olmak üzere Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Operasyon çerçevesinde yapılan ev ve iş yeri aramalarında 13 adet akıllı cep telefonu, iki adet tuşlu cep telefonu, 17 adet sim kart, dört adet hafıza kartı, 58 adet DVD, dört adet kaset, 14 adet fotoğraf makinesi film rulosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.