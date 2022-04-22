PKK lehine slogan atan 11 sempatizan yakalandı

Nevruz kutlaması kılıfıyla düzenlenen ancak güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği PKK’lı teröristler için saygı duruşu yapılmak istenen ve terör örgütü PKK lehine slogan ve marşların çalınmak istendiği kutlama hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. 20 ve 25 Mart’ta yapılan iki operasyonda PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atılması, öldürülen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve PKK/KCK marşlarının çalınmak istenmesini organize eden tertip komitesi üyesi olan aralarında TİP Tekirdağ il başkanı İsmail Ö., EMEP Çorlu ilçe başkanı Erdal K. ile HDP’li il ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

11 SEMPATİZAN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 3. operasyon ise dün sabaha karşı yapıldı. Sözde nevruz kutlamasında PKK’nın çağrısı doğrultusunda yol kapatıp PKK propagandası yapan, örgüt marşı söyleyen ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 13 PKK sempatizanının yakalanması için Çorlu, Ergene, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 PKK sempatizanının yakalandığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, 10 ses tabancası, çok sayıda mermi ve dijital dokümana el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.