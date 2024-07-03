PKK o çarşılarda yüzlerce dükkanı yaktı

Erbil ve Duhok'taki çarşı yangınlarının ardından Irak’ın Kerkük kentinde de Osmanlı döneminden kalma tarihi Kayseri Çarşısı'nda yaklaşık 1 ay önce yangın çıktı. Çarşının birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangınların faillerinin Irak İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre terör örgütü PKK mensupları olduğu öğrenildi. Irak yönetimi, PKK tarafından defalarca tehditlere maruz kalan Türkmenlerin dükkanlarına itfaiye araçları konuşlandırdı. Bayram öncesi ve sonrası Türkmenlerin dükkanlarının yakınlarında olası yangın faciasına karşın belli noktalarda nöbet tuttu. Osmanlı ve Selçuklu'ya ait eserlere saldıran PKK mensupları, bölgedeki tarihi mirası da yerle bir ediyor.

BİR YILDA ÜÇ BÜYÜK YANGIN OLDU

Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında 100’den fazla dükkanın yanı sıra çok sayıda depo da kül oldu. Son zamanlarda bölgede bu şekilde yanan çok sayıda çarşının olduğunu aktaran yerel kaynaklar, Erbil’de bu yıl içerisinde üç büyük yangının olduğunu belirtti. PKK mensuplarının Türkmenlere yönelik bölgede birçok kundaklama ve saldırı faaliyetlerin gerçekleştirdiği kaydedildi. Kentteki popüler Lenge Çarşısı'nda 27 Şubat’ta çıkan yangında en az 200 dükkan kül oldu. Lenge'de 8 Nisan’da da yangın çıkı, tekstil ve giyim bölümünde byük maddi hasar oluştu. 5 Mayıs'ta da yine Erbil'deki tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında en az 132 kişi yaralandı, 227 dükkan ve 7 depo yandı. Dükkanlarına yeni malzeme tedariği yapmış olan esnaf, bütün ürünlerin yandığını söyledi. Duhok'taki Çel Pazarı da 1 Nisan’da yangına sahne oldu.

PKK’NIN HER ZAMANKİ PROVOKASYONU

Yaşanan kundaklamanın ardından çarşılardaki birçok esnafın dükkanlarının küle döndüğünü ifade eden Kerkük’teki Kırdarlar Hanı mütevelli heyeti üyesi Emin Peri, “Burası Kerkük’te ayakta kalan son hanlardan biri. Yangın söndükten sonra yapılan araştırmada hanın PKK tarafından yakıldığını öğrendik. Bu PKK’nın Türkmenlere yönelik yaptığı provokasyonlardan biri. Hanın içinde sadece Türkmenler olmadığı halde bir Türk hanı olduğu için ateşe verdiler. Han’da Kürtler, Araplar hatta Hıristiyan esnaf da vardı. Yangın olmadan önce esnaf dükkanlarına yeni ürün tedariği yapmıştı. Yangınların ardından esnaf çok büyük kayıplar verdi” diye konuştu.

BİZ BU TOPRAKLARDAN VAZGEÇMEYİZ

"PKK’lılar ne yaparlarsa yapsınlar Biz bu memleketin sahibiyiz" diyen Peri, "Ben 90’lı yıllardan beri bu hanın içerisinde esnaflık yapıyorum. PKK, 2003’ten sonra birçok saldırı yaptı. Onların Tek amaçları Türkmenleri bu topraklardan silmek. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu topraklardan vazgeçmeyiz. Bu toprak bizimdir" şeklinde konuştu.







