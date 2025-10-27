Yeni Şafak
PKK: Türkiye’den çıktık

Uğur Duyan
04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Terör örgütü PKK, Türkiye'deki varlığına son verdiğini açıkladı.
Terörsüz Türkiye sürecinde dün önemli bir aşama daha geçildi. 11 Temmuz’da sembolik “silah bırakma töreni” düzenleyen terör örgütü PKK, Türkiye’deki tüm varlığına da son verdiğini açıkladı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında İmralı’nın 27 Şubat’taki çağrısına uyarak 12 Mayıs’ta fesih kararı alan ve 11 Temmuz’da da sembolik silah bırakma töreni düzenleyen terör örgütü PKK, Türkiye’deki varlığına son verdiğini duyurdu. Dün sabah saatlerinde Kandil’de basın açıklaması yapan örgütün elebaşları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve 5-7 Mayıs’ta düzenlenen sözde 12’nci kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye’deki faaliyetlerine son verdiğini ve örgüt üyelerini geri çektiğini açıkladı.

ELEBAŞLARI AÇIKLADI

Örgüte yakın haber ajansları tarafından yayınlanan açıklamanın Türkçesini terör örgütü KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok, Kürtçesini ise örgütün kadın biriminin elebaşı Vejîn Dêrsim okudu. 23 PKK’lı teröristin de hazır bulunduğu basın açıklamasında, örgütün Türkiye’deki tüm unsurlarını Irak’ın kuzeyinde Kandil, Zap, Avaşin ve Mahmur’u da kapsayan bölgeye çektiği belirtildi. Geri çekme faaliyetinin terörist başı Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirildiği ifade edilirken, Terörsüz Türkiye sürecini PKK açısından ikinci aşamaya taşıyabilmek amacıyla örgütün ‘ön açıcı yeni pratik adımlar’ attığı savunuldu.

SINIR VE ÜSLERİN ÇEVRESİ DAHİL

Açıklamada, “Sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır” ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Bu ifadeyle örgüt, Irak kuzeyindeki sınır hattının yanı sıra daha içlerde bulunan TSK üslerinin yakınlarına konuşlanan unsurlarını da daha güneye, Kandil içlerine kaydırmaya başladığını üstü kapalı biçimde duyurdu.



