PKK yandaşları ve HDP'den 'skeç' yayınlayan TRT Kürdi'ye tehdit

PKK’ya yakınlığı ile bilinen Jiyan Haber isimli internet sitesi yazarlarından İdris Yayla, TRT Kurdi kanalında yayımlanan Piyaz (Soğan) isimli Kürtçe skeç programından bir kesit alıntılayarak “TRT dizisinde eş başkanlık ve HDP’ye karalama, kayyıma övgü” ifadelerinin yer aldığı Twitter paylaşımında bulundu.

Trt dizisinde Eş Başkanlık ve HDP'ye karalama, kayyıma övgü. pic.twitter.com/b9B753qbrA — idris yayla (@idrisyayla72) October 25, 2020

Paylaşım sonrasında Türkiye aleyhine birçok yalan haber paylaşımlarıyla tanınan HDP destekli artigerçek.com isimli haber sitesi, İdris Yayla’nın paylaşımını HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın görüşleri ile haberleştirdi.

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İşte o skeç:

OYNAT 03:34 'Kayyum' ve 'kadına şiddet' skecini yayınlayan TRT Kürdi'ye HDP'den tehdit TRT Kurdi kanalında ekranlara gelen skeç programı Pivaz (Soğan) PKK sempatizanları, HDP Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin hedefi oldu. Skeçte oynayan oyuncular ve TRT Kurdi kanalı, sosyal medyada hedef haline getirilerek, tehdit edildi.



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HDP Grup Başkan Vekilleri ile HDP Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Antalya milletvekillerinin Twitter’da TRT Kurdi’ye yönelik başlattıkları linç girişiminde PKK sempatizanlarından hem kanala hem de skeçte oynayan oyunculara karşı küfür ve tehdit paylaşımları geldi.

TRT Kurdi aleyhine paylaşım yapan bazı HDP’li Genel Başkanvekilleri ve Milletvekilleri



40 yılda bu coğrafyanın çehresini değiştirmiş, kadının adını/varlığını/onurunu yeniden inşa etmiş bir kadın hareketini sizin haddiniz mi ki böyle dilinize doluyorsunuz?



Kürt kadın hareketi çölde vaha misali bu topraklarda. Direnmeye, erkekliğe kaybettirmeye devam edeceğiz! https://t.co/L2Rgo5TvVz REKLAM October 26, 2020

Madem senaryoda saçmaladınız bari oyunculuklar iyi olsaydı. Hayır madem oyunculuk da yapamıyorsunuz senaryo saçma olmasaydı.. Duvarı yıktınız bari pirketleri kırmayın :) https://t.co/C3XrIVCepv — sabiha temizkan (@sabihatemizkan) October 26, 2020

Münafıklar kendi sahtekârlığına övgü dizmiş!

Ne diyelim MÜNAFIKTIR yapar!

Münafığın kârı sahteKÂRLIK'tır! https://t.co/BtjmUDrGbC — Kemal Bülbül (@Kemalbulbull) October 26, 2020

Ne yaparlarsa yapsınlar eşbaşkanlık bu topraklarda vazgeçilmezdir artık.Kayyumların hırsızlık, talan ve irade gaspı olduğunu herkes biliyor.Sorun olansa ağaç balta metaforudur.Ağaç baltaya ne yapayım ki sapın bendedir diyor ya bunlarda ağacını kesmeye çalışan Kürtlerdir maalesef. https://t.co/YuiqURBwvU — Mahmut TOĞRUL (@togrularya) October 26, 2020

Böyle ucuz senaryolarla ne HDP kadın mücadelesini karikatürize edip altını oyabilirsiniz ne de halkın iradesini gasp eden kayyımları meşrulaştırabilirsiniz!



Eşbaşkanlık milyonlarca kadının emeğiyle inşa edilmiş ve her seçimde halkın onayını almış kadın özgürlükçü bir sistemdir. https://t.co/5f1flcfTPH REKLAM October 26, 2020

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