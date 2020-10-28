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Gündem PKK yandaşları ve HDPden skeç yayınlayan TRT Kürdiye tehdit
POLİTİKA

PKK yandaşları ve HDP'den 'skeç' yayınlayan TRT Kürdi'ye tehdit

TRT Kurdi'de yayınlanan skeç programı Pivaz (Soğan), terör örgütü PKK sempatizanları, HDP Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin hedefi oldu. Skeç programında oynayan oyuncular ve TRT Kurdi kanalı, sosyal medyada linç edilmeye çalışılarak, tehdit edildi.

Haber Merkezi Diğer
TRT Kurdi'de yayınlanan skeç programı Pivaz (Soğan).
TRT Kurdi'de yayınlanan skeç programı Pivaz (Soğan).

PKK’ya yakınlığı ile bilinen Jiyan Haber isimli internet sitesi yazarlarından İdris Yayla, TRT Kurdi kanalında yayımlanan Piyaz (Soğan) isimli Kürtçe skeç programından bir kesit alıntılayarak “TRT dizisinde eş başkanlık ve HDP’ye karalama, kayyıma övgü” ifadelerinin yer aldığı Twitter paylaşımında bulundu.

Paylaşım sonrasında Türkiye aleyhine birçok yalan haber paylaşımlarıyla tanınan HDP destekli artigerçek.com isimli haber sitesi, İdris Yayla’nın paylaşımını HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın görüşleri ile haberleştirdi.

İşte o skeç:

'Kayyum' ve 'kadına şiddet' skecini yayınlayan TRT Kürdi'ye HDP'den tehdit
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'Kayyum' ve 'kadına şiddet' skecini yayınlayan TRT Kürdi'ye HDP'den tehdit
TRT Kurdi kanalında ekranlara gelen skeç programı Pivaz (Soğan) PKK sempatizanları, HDP Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin hedefi oldu. Skeçte oynayan oyuncular ve TRT Kurdi kanalı, sosyal medyada hedef haline getirilerek, tehdit edildi.


HDP Grup Başkan Vekilleri ile HDP Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Antalya milletvekillerinin Twitter’da TRT Kurdi’ye yönelik başlattıkları linç girişiminde PKK sempatizanlarından hem kanala hem de skeçte oynayan oyunculara karşı küfür ve tehdit paylaşımları geldi.

TRT Kurdi aleyhine paylaşım yapan bazı HDP’li Genel Başkanvekilleri ve Milletvekilleri

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