Gündem PKKda çözülmeler sürüyor Hakkaride ikna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
HAKKÂRİ

PKK'da çözülmeler sürüyor: Hakkari'de ikna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu, bir PKK/KCK terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Haber Merkezi DHA
PKKda çözülmeler sürüyor: Hakkaride ikna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun, Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

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