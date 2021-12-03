PKK'da çözülmeler sürüyor: Hakkari'de ikna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun, Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun, Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
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