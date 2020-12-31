Gündem PKKda suikast paniği
ANKARA

PKK’da suikast paniği

PKK’da suikast paniği

PKK, Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde son 15 günde 3 elebaşını suikastlarla kaybetti. 2013’teki Amuda katliamına katılmakla suçlanan Davud Hac Ali 19 Aralık’ta öldürüldü. 22 Aralık’ta El Kibar Mahalli Meclis Eşbaşkanı Halef El Necm’in aracına yerleştirilen bomba patladı. PKK/PYD’nin elebaşlarından Alen Şeyhmus kaçırılıp öldürüldü. PKK’ya yakın aşiretlerden önemli isimler de suikastlara uğradı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son dönemlerde büyük darbe alan PKK’da suikast korkusu başladı. Örgütün sözde 3 yöneticisi öldürüldü. Bu ay ilk saldırı 19 Aralık’ta gerçekleşti. Sözde özerk yönetimin Deyrizor Sivil Meclis Konseyi’nde danışman olarak çalışan ve 2013 yılında düzenlenen Amuda katliamına katılmakla suçlanan Hamza Tolhadan lakaplı Davud Hac Ali öldürüldü.

SUİKASTLAR DÜZENLENDİ

  • 22 Aralık tarihinde ise Deyrizor’a bağlı El-Şa’ab belediyesinin önünde Muhammed Halef el-Necm arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Öldürülen Muhammed Halef, sözde El Kibar Yerel Meclisi Eşbaşkanlığını yürütüyordu. Yine aynı bölgede terör örgütünün sözde polis müdürü evine düzenlenen saldırıda öldürüldü.

KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLDÜ

PYD’nin elebaşlarından birisi olarak bilinen Alen Şeyhmus da kimliği belirsiz kişiler öldürüldü. Haseki’de de PKK saflarında bulanan ve önemli görevi olduğu ifade edilen bir kadın terörist öldürüldü. Aynı zamanda terör örgütüne yakın aşiretlerin önemli isimleri de suikaste uğradı. Suriye’nin kuzeyindeki bulunan aşiretlerden de 3 önemli isim suikastle öldürüldü.

EYLÜL AYINDA DA SÜRDÜ

  • Eylül ayında da çok sayıda kişi öldürüldü. Deyrizor’un doğu kırsalındaki el-Buseyrah kentindeki iki QSD üyesi, Haseki kırsalındaki Markada kasabasında Haval Riad olarak bilinen asayiş güçlerinin lideri öldürülmüştü. “Ebu Khawla” lakaplı Deyrizor meclisi komutanı Ahmed El-Habeel’in arabasına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonuncunda ağır yaralanmıştı. Sivil Konsey’inin Yolsuzlukla Mücadele bürosu yetkilisi Abbud el-Afis El-Sabha kasabasında katledilmişti.
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