PKK’da suikast paniği

Son dönemlerde büyük darbe alan PKK’da suikast korkusu başladı. Örgütün sözde 3 yöneticisi öldürüldü. Bu ay ilk saldırı 19 Aralık’ta gerçekleşti. Sözde özerk yönetimin Deyrizor Sivil Meclis Konseyi’nde danışman olarak çalışan ve 2013 yılında düzenlenen Amuda katliamına katılmakla suçlanan Hamza Tolhadan lakaplı Davud Hac Ali öldürüldü.

SUİKASTLAR DÜZENLENDİ

22 Aralık tarihinde ise Deyrizor’a bağlı El-Şa’ab belediyesinin önünde Muhammed Halef el-Necm arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Öldürülen Muhammed Halef, sözde El Kibar Yerel Meclisi Eşbaşkanlığını yürütüyordu. Yine aynı bölgede terör örgütünün sözde polis müdürü evine düzenlenen saldırıda öldürüldü.

KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLDÜ

PYD’nin elebaşlarından birisi olarak bilinen Alen Şeyhmus da kimliği belirsiz kişiler öldürüldü. Haseki’de de PKK saflarında bulanan ve önemli görevi olduğu ifade edilen bir kadın terörist öldürüldü. Aynı zamanda terör örgütüne yakın aşiretlerin önemli isimleri de suikaste uğradı. Suriye’nin kuzeyindeki bulunan aşiretlerden de 3 önemli isim suikastle öldürüldü.

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