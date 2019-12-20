Gündem PKKda yönetici düzeydeki 3 terörist Jandarmanın iknasıyla teslim oldu
SİİRT

PKK'da yönetici düzeydeki 3 terörist Jandarmanın iknasıyla teslim oldu

Siirt'te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren, örgütte yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

Haber Merkezi AA
PKK'dan kaçıp teslim olan örgüt üyeleri
PKK'dan kaçıp teslim olan örgüt üyeleri

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlere karşı yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerince yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar, örgütte çözülmeyi hızlandırdı.

JANDARMANIN KARARLILIĞI İLE ÖRGÜTTEN KOPTULAR

Siirt'te de İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sürdürürken bir yandan da terör örgütü mensuplarının aileleriyle temasa geçerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla çalışma yürütüyor.

  • Güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarıyla Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren, örgütte yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı teröristin Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olması sağlandı.

Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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