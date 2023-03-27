PKK'lı terörist HDP binasında: Ağrı'yı kana bulayacaktı eylem hazırlığındayken yakalandı

PKK/KCK'lı teröristin bombalı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda terörist kaçmaya çalışırken ikamet arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, çok sayıda silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.