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PKK'lı terörist HDP binasında: Ağrı'yı kana bulayacaktı eylem hazırlığındayken yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bombalı eylem yapmak üzere olduğu belirlenen PKK'lı terörist Rodi Ebdilla Ehmet, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Teröristin, HDP ilçe binasına giriş yaptığı da belirlendi.

21:02 . 27/03/2023 Pazartesi
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Teröristin HDP ilçe binasına girdiği anlar kameralara yansıdı.

Teröristin HDP ilçe binasına girdiği anlar kameralara yansıdı.

PKK/KCK'lı teröristin bombalı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Belirlenen adrese yapılan operasyonda terörist kaçmaya çalışırken ikamet arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak ele geçirildi.

Ayrıca adreste bulunan 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

HDP binasına girerken görüntülendi

Şüphelilerin yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, çok sayıda silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen terörist, Doğubayazıt HDP ilçe binasına girerken de görüntülendi.


#HDP
#PKK
#Terörist
#Ağrı
1 saat önce
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