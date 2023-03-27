PKK'lı terörist HDP binasında: Ağrı'yı kana bulayacaktı eylem hazırlığındayken yakalandı

Teröristin HDP ilçe binasına girdiği anlar kameralara yansıdı.
PKK/KCK'lı teröristin bombalı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kaçmaya çalışırken yakalandı
Belirlenen adrese yapılan operasyonda terörist kaçmaya çalışırken ikamet arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak ele geçirildi.
Ayrıca adreste bulunan 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
HDP binasına girerken görüntülendi
Şüphelilerin yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, çok sayıda silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Suriye uyruklu olduğu tespit edilen terörist, Doğubayazıt HDP ilçe binasına girerken de görüntülendi.