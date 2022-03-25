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TEKİRDAĞ

PKK’lılara saygı duruşunda bulundular: Tertip komitesi gözaltında

Tekirdağ Ergene’de nevruz kutlaması adı altında terör örgütü PKK lehine slogan atılması ve PKK/KCK marşlarının çalınmak istenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nce operasyon düzenlendi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, nevruz etkinliğini organize eden aralarında TİP il başkanı İsmail Ö. ve EMEP Çorlu ilçe başkanı Erdal K'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
PKK’lılara saygı duruşunda bulundular: Tertip komitesi gözaltında
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20 Mart günü Tekirdağ Ergene’de düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü PKK lehine slogan atılmış, etkinliğin başlangıcında da sözde devrim ve özgürlük şehitleri denilerek öldürülen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunulmuştu.

Etkinlikte PKK/KCK marşları söylemek isteyen gruba müdahale eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri marş söylenmesini engelleyerek 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. PKK/KCK yapılanmasının Trakya bölgesinde kendisine alan bulmaya çalışması ve nevruz etkinliğinin PKK propagandasına dönüşmesi üzerine harekete geçen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

8 KOMİTE ÜYESİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın talimatı sonrası etkinlikte polis kamerasına alınan kayıtları inceleyen TEM şube polisleri, PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atılması, operasyonlarda öldürülen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve PKK/KCK marşlarının çalınmak istenmesini 9 kişiden oluşan bir komitenin organize ettiğini belirledi.

  • Yapılan baskınlarda Çorlu’da 5, Ergene’de bir, Çerkezköy’de bir ve Marmaraereğlisi’nde de bir şüpheli olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan tertip komitesi üyeleri arasında TİP Tekirdağ il başkanı İsmail Ö., EMEP Çorlu ilçe başkanı Erdal K. ile HDP’li il ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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