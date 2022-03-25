PKK’lılara saygı duruşunda bulundular: Tertip komitesi gözaltında

20 Mart günü Tekirdağ Ergene’de düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü PKK lehine slogan atılmış, etkinliğin başlangıcında da sözde devrim ve özgürlük şehitleri denilerek öldürülen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunulmuştu.

Etkinlikte PKK/KCK marşları söylemek isteyen gruba müdahale eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri marş söylenmesini engelleyerek 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. PKK/KCK yapılanmasının Trakya bölgesinde kendisine alan bulmaya çalışması ve nevruz etkinliğinin PKK propagandasına dönüşmesi üzerine harekete geçen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

8 KOMİTE ÜYESİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın talimatı sonrası etkinlikte polis kamerasına alınan kayıtları inceleyen TEM şube polisleri, PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atılması, operasyonlarda öldürülen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve PKK/KCK marşlarının çalınmak istenmesini 9 kişiden oluşan bir komitenin organize ettiğini belirledi.

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Yapılan baskınlarda Çorlu’da 5, Ergene’de bir, Çerkezköy’de bir ve Marmaraereğlisi’nde de bir şüpheli olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan tertip komitesi üyeleri arasında TİP Tekirdağ il başkanı İsmail Ö., EMEP Çorlu ilçe başkanı Erdal K. ile HDP’li il ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

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