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POLİTİKA

PKK’nın başkanları

Terör soruşturmaları kapsamında Van’da tutuklanan HDP’li belediye başkanları hakkındaki iddianameler kabul edildi. Özalp’ta Yakup Almaç ve sözde eş başkan Dilan Öğrenci’nin belediyede paralel yapı kurup PKK’lıları işe aldığı, eski Saray Belediye Başkanı Caziye Duman’ın da PKK’nın kadın yapılanması TJA’daki faaliyetleri deşifre oldu.

Şahin Şen Yeni Şafak
Yakup Almaç (sol üst) Dilan Öğrenci (sol alt) Caziye Duman (sağ)
Yakup Almaç (sol üst) Dilan Öğrenci (sol alt) Caziye Duman (sağ)

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan HDP’li eski Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve sözde Eş Başkanı Dilan Öğrenci, eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, eski Saray Belediye Başkanı Caziye Duman ile yurtdışına firar eden eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında hazırlanan iddianameler mahkemece kabul edildi. HDP’li eski belediye başkanlarının PKK ile ilişkileri iddianamelerde yer aldı.

BELEDİYEDE PARALEL YAPI

Özalp Belediye Başkanı HDP’li Yakup Almaç ve sözde eş başkanı Dilan Öğrenci’nin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan şüphelilerden Aycan A.’nın ikametinde, PKK’nın 31 Mart yerel seçimlerinden önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gönderdiği “perspektif belgesinin” yerel yönetim bölümü ele geçirildi. “Yerel yönetim komisyonuna aktarılmak üzere” başlıklı Dilan Öğrenci imzalı 3 sayfalık belgede resmi makamlara gayriresmi atamalar yapıldığı iddianamede yer buldu. Başkanlık makamında ele geçen 21 kişilik işe alınacaklar listesindeki isimlerin değer ailesi oldukları, çoğunun belediye kadrosunda çalıştığı, 6’sının birinci derece yakınının dağ kadrosunda bulunduğu ve arandıkları belirtildi.

ÖRGÜT ADINA YARGILAMA

Eski Saray Belediye Başkanı HDP’li Caziye Duman’la birlikte gözaltına alınan şüphelilerden Handan K.’nın PKK’nın kadın yapılanması TJA’nın siyasi alan sorumlularından, Edibe B.’nin ise İpekyolu temsilcisi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Neriman U.’nun parti binasına gelen kişilerin yargılamasını yaptığı iddianamede yer buldu. Ayrıca Havar D., Rojbin Ç., Hatice A., Mesude D. ve Neriman U.’nun TJA Van il yönetiminde olduğu, Hatice A.’nın DBP il binasında kadınları PKK adına dinlediği, yargılama yaparak karara bağladığı kaydedildi.

Çocukları dağa göndermişler

  • Gizli tanık beyanlarına da yer verilen iddianamelerde, Yakup Almaç, Dilan Öğrenci ve meclis üyelerinin 31 Mart öncesi ve sonrasında Özalp ve çevre köylerdeki 100’e yakın çocuğu Kergez ve Roğmalı köyüne toplayıp dağa göndermek istedikleri belirtildi. DBP Edremit ilçe sözde eş başkanı Atiye Ş.’nin Edremit ilçe binasına gelen gençleri PKK’lı teröristlerle tanıştırıp kırsala gitmeleri için teşvik ettiği, şüphelilerden Serap G.’nin de kültür evlerinde ideolojik eğitim verdiği kadınları kırsala yönlendirdiği iddianamede yer aldı.

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