|
Reklam
Reklam
Gündem

PKK’ya ağır darbe

TSK’nın yürüttüğü Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda, PKK terör örgütünün sözde Botan sorumlusu kırmızı kategorideki ‘Leyla Amed’ kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan “Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" yazdı.

04:00 . 12/03/2023 الأحد
Yeni Şafak
Terörist Hamiyet Yalçınkaya, etkisiz hale getirildi.

Terörist Hamiyet Yalçınkaya, etkisiz hale getirildi.

7 Mart’ta başlayan ve hâlâ devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu’nda PKK’nın sözde en üst düzey teröristlerinden Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.

Hamiyet Yalçınkaya.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak’ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı. Açıklamada, 7 Mart’ta başlayan ve devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu’ kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi.

DURMAK YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler” ifadelerini kullandı.


11 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
11 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, 2 şüphelinin kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla ülkeye geldiği ve sahte kimlikle Mersin'de saklandığı belirlendi. Çalışmalarda, 2021'de güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubundan elde edilen dokümanlarda, zanlılardan birinin kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu saptandı. Öte yandan, 8 şüphelinin, sosyal medyada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Yaklaşık 110 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.


#PKK
#Hamiyet Yalçınkaya
#Leyla Amed
#Eren Abluka
1 hour ago
default-profile-img
PKK’ya ağır darbe
İslam medeniyeti tabiatla uyumludur
Depremi unutmayalım
Deprem kitaplara bakışımı değiştirdi
Yurdun batısı lodos ve yağmura teslim oldu
Maraş’ta hafızamı kaybetmiş gibiydim
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.