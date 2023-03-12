PKK’ya ağır darbe

Terörist Hamiyet Yalçınkaya, etkisiz hale getirildi.
7 Mart’ta başlayan ve hâlâ devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu’nda PKK’nın sözde en üst düzey teröristlerinden Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.
KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak’ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı. Açıklamada, 7 Mart’ta başlayan ve devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu’ kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi.
DURMAK YOK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler” ifadelerini kullandı.