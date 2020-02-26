Gündem PKKya darbe Adım adım takip ettiler, eylem yapacakken yakaladılar
İSTANBUL

PKK'ya darbe: Adım adım takip ettiler, eylem yapacakken yakaladılar

İstanbul emniyeti, uzun zamandır adım adım izlediği PKK'lı teröristleri, bombalı eylem için harekete geçtikleri sırada nefes kesen bir operasyonla suçüstü yakaladı. 8 terörist gözaltına alınırken, operasyonda 10 kilogram patlayıcı, tabanca ve susturucu ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı.
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist yakalandı. Sahte kimliklerle illegal olarak ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen; devlet büyüklerine, il emniyet müdürlüklerine, stratejik yerlere yönelik eylem hazırlığında olan A.S.L. isimli kadın ve M.K. isimli erkek PKK'lı teröristle birlikte İstanbul’da yaşayan 6 kişinin yakalanmasına yönelik 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. 8 teröristin yakalandığı operasyonda, 10 kilogram patlayıcı, tabanca ve susturucu ele geçirildi.

Polis her ayrıntıyı takip etti

Terör örgütü PKK'nın İstanbul’da eylem yapmak için kırsaldan İstanbul’a gönderdiği, A.S.L. ve M.K'nin uzun zamandır emniyetin takibinde olduğu öğrenildi. Polisin, bu iki teröristi adım adım takip ettiği, her ayrıntıyı değerlendirdiği ve eylem için harekete geçtikleri esnada operasyonu düzenleyerek PKK'ya darbe indirdiği belirtildi.

Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist komandolar tarafından gizlendikleri evde yakalandı
DÜNYA
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist komandolar tarafından gizlendikleri evde yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
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Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
Adana'da, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda polise saldırmak isteyen 2'si çocuk 7 kişi gözaltına alındı.


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