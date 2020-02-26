PKK'ya darbe: Adım adım takip ettiler, eylem yapacakken yakaladılar

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist yakalandı. Sahte kimliklerle illegal olarak ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen; devlet büyüklerine, il emniyet müdürlüklerine, stratejik yerlere yönelik eylem hazırlığında olan A.S.L. isimli kadın ve M.K. isimli erkek PKK'lı teröristle birlikte İstanbul’da yaşayan 6 kişinin yakalanmasına yönelik 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. 8 teröristin yakalandığı operasyonda, 10 kilogram patlayıcı, tabanca ve susturucu ele geçirildi.

Polis her ayrıntıyı takip etti

Terör örgütü PKK'nın İstanbul’da eylem yapmak için kırsaldan İstanbul’a gönderdiği, A.S.L. ve M.K'nin uzun zamandır emniyetin takibinde olduğu öğrenildi. Polisin, bu iki teröristi adım adım takip ettiği, her ayrıntıyı değerlendirdiği ve eylem için harekete geçtikleri esnada operasyonu düzenleyerek PKK'ya darbe indirdiği belirtildi.

DÜNYA Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist komandolar tarafından gizlendikleri evde yakalandı



