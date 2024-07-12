PKK'ya üç bölgede ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
#MSB
#PKK
#Irak
#terör operasyonu
6 минут назад
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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