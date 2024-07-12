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PKK'ya üç bölgede ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

12:13 - 12/07/2024 пятница
Güncelleme: 12:14 - 12/07/2024 пятница
Yeni Şafak

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



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#MSB
#PKK
#Irak
#terör operasyonu
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