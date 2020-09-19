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İSTANBUL

Plazma ölüm oranını azalttı

Çapa’daki Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, immün plazma ve kan bağışlarındaki son verileri paylaştı. Kınık, "Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir kampanyayla stoklarımızda 5 bin plazma ile Eylül ayına girmiştik. Ancak şu anda artan talep nedeniyle stoklarımızı erittik.” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kerem Kınık
Kerem Kınık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Çapa’daki Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde immün plazma ve kan bağışlarındaki son verileri paylaşmak ve bu bağışların önemine dikkati çekmek için basın toplantısı düzenledi. Salgın sürecinde dünya standartlarında hizmet verdiklerini belirten Kınık, şunları anlattı:

STOKLARIMIZ ERİYOR

“Bütün dünyayla birlikte vaka sayısı artmakta yoğun bakımdaki hasta sayısı artmakta bununla beraber plazma ihtiyacı artmakta. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir kampanyayla stoklarımızda 5 bin plazma ile Eylül ayına girmiştik. Ancak şu anda artan talep nedeniyle stoklarımızı erittik.”

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13 BİN BAĞIŞ YAPILDI

Vatandaşlara kan ve plazma bağışı için çağrıda bulunan Kınık şöyle devam etti: “İlk nakil Nisan ayında yapıldı. O günden bugüne 13 bin 698 plazma bağışı yapıldı. 11 bin 306’sı Kızılay bağış noktasında yapıldı. 30 bin 964 bileşen oluşturulup hastalara nakledildi.”

GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ

“Bilimsel araştırmalarda da hastalığın ölüm oranını azalttı ve yoğun bakım ünitesinde kalımları azaltıldı. Yeni modeliteleri de geliştiriyoruz. Ağırlaşmaları yüksek olan vakalara uygulayıp güzel dönüşler alıyoruz.”

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SİSTEMDEKİ YÜK AZALACAK

  • “17 bin 471 hasta uygunluk bekliyor. Onlara da bağışlayacaklar. Tüm uygunları yapılmış bağışçı olarak bekleyen 2 bin 348 adet hastamız var. 22 ilimizde 24 noktada plazma bağışı alabiliyoruz. Bu bir mücadele. Milletçe verebileceğimiz bir savaş. Ne kadar az hasta olursa sağlık sistemindeki yük azalacak.”
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