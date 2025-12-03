Yeni Şafak
Polis firarilere göz açtırmadı: 927 kişi yakalandı

11:203/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Denetimlerde toplam 2 milyon 710 bin 397 lira trafik cezası kesildi.
Denetimlerde toplam 2 milyon 710 bin 397 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 485 şüphelinin de bulunduğu 927 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 209 noktada 1413 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1300 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 353 bin 900 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 485 şüphelinin de bulunduğu 927 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 32 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 58 fişek, 852 gram uyuşturucu madde, 1233 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 587 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yerine ve 43 şahsa idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 40 bin 158 araç ve 886 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 668 araç ve motosiklet ile 25 sürücüye işlem yapılırken, 30 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 710 bin 397 lira trafik cezası kesildi.



#huzur denetimi
#İstanbul
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
