Polis adaylarına yeni sınav sistemi

Oğuzhan Ürüşan
04:003/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Polis memuru ve komiser yardımcısı adaylarının mesleğe girişine ilişkin sınav sürecini düzenleyen yönetmelik yenilendi.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, polislik eğitimini başarıyla tamamlayanların yanı sıra eğitim sürecinde belirli aşamalarda başarısız olan adaylara da polis memuru olabilme imkânı getirildi.

İGF’DE BAŞARISIZ OLANLAR

Yeni yönetmeliğe göre, Polis Akademisi bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören ve eğitimini başarıyla bitirenlerin yanı sıra İç Güvenlik Fakültesi’nin (İGF) 1. ve 2. sınıfını tamamlamasına rağmen lisansını süresinde bitiremeyenler de polis memurluğu sınavına başvurabilecek. Ayrıca Polis Meslek Yüksekokulu’ndan İGF’ye dikey geçiş yapan ancak hazırlık aşamasında ya da üç yıl içinde başarısız olan öğrenciler de sınavla Emniyet kadrolarına geçebilecek. Böylece, güvenlik alanında eğitim almış ancak lisans düzeyinde devam edemeyen öğrencilerin mesleğe kazandırılması hedefleniyor.

MESLEĞE GİRİŞTE DİSİPLİN FİLTRESİ

Düzenleme, mesleğe girişte disiplin filtrelerini de güçlendirdi. Buna göre, İGF öğrencilerinden disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler veya eğitim kurumundan çıkarma cezası gerektiren fiiller nedeniyle hakkında soruşturma devam edenler sınava alınmayacak. Soruşturma sonucunda ceza almayan öğrenciler ise sınava başvurabilecek. Sınavın sözlü yapılması uygulaması ise korundu.



