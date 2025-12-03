Polis adaylarına yeni sınav sistemi

Yeni yönetmeliğe göre, Polis Akademisi bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören ve eğitimini başarıyla bitirenlerin yanı sıra İç Güvenlik Fakültesi’nin (İGF) 1. ve 2. sınıfını tamamlamasına rağmen lisansını süresinde bitiremeyenler de polis memurluğu sınavına başvurabilecek. Ayrıca Polis Meslek Yüksekokulu’ndan İGF’ye dikey geçiş yapan ancak hazırlık aşamasında ya da üç yıl içinde başarısız olan öğrenciler de sınavla Emniyet kadrolarına geçebilecek. Böylece, güvenlik alanında eğitim almış ancak lisans düzeyinde devam edemeyen öğrencilerin mesleğe kazandırılması hedefleniyor.