Dur ihtarından kaçan ehliyetsiz TIR sürücüsü, aracın lastiklerine silah doğrultulunca durdu

Dur ihtarından kaçan ehliyetsiz TIR sürücüsü, aracın lastiklerine silah doğrultulunca durdu

20:172/12/2025, Salı
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından TIR'ın lastiklerine silah doğrultarak durduruldu. Takip, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan 16 AFZ 503 plakalı TIR'ın sürücüsünün ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine, İnegöl Bölge Trafik ekipleri önlem aldı. 

Ekipler, ilçe girişinde sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. 

Hızla kaçmaya başlayan sürücü, manevra yaparak trafikte ilerlerken, TIR’la, ekip otosu yan yana geldiği sırada, polis memurunun camdan silah çıkarıp, TIR'ın lastiklerine doğrulttuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre takip edilen Samet M. isimli sürücü, TIR’ı sağ şeride çekip dururken, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. 

Samet M.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmekten 9 bin 267 TL ceza kesildi.

