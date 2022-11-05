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Polis merkezinde tartıştığı polisi ayağından vurdu: Linçten yine polis kurtardı

Artvin’in Borçka ilçesinde polis karakoluna gelerek eşiyle münakaşa yaşadığı söyleyen şahıs, bir polisi silahla vurarak yaraladı. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen zanlıyı yine polis ve jandarma ekipleri kurtardı.

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Haber Merkezi DHA
Polis merkezinde tartıştığı polisi ayağından vurdu: Linçten yine polis kurtardı
​Polis merkezinde tartıştığı polisi ayağından vurdu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe karakol amirliğinde meydana geldi. Eşi ile münakaşa yaşadığını belirten şahıs müracaatta bulunmak istedi. O esnada polis memurları, şahsın belinde silah taşıdığını tespit etti.

Kendisiyle yapılan görüşme esnasında bekletildiğini iddia eden şahıs tartışma başlatarak belinde bulunan silah ile görevli Polis Memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş ederek yaraladı. Polisler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken durumun iyi olduğu öğrenildi.

  • Silah sesini duyan ve karakola gelen çevredeki vatandaşlar polis memurunu yaralayan zanlıyı linç etmek istedi. Şahsı vatandaşlardan yine polis ve jandarma ekipleri kurtardı.

Valilikten yapılan açıklamada ise polis memurunu hayati tehlikesi bulunmadığı, şahsın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olmadığı ifade edildi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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