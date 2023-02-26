Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki riskli mahallelerin belirlenmesi için çalışma başlatmasına karşı çıkan TİP’li Barış Atay, muhalif kesimi örgütleyerek projeye engel olmak istemişti. Atay'ın 'kentsel dönüşüme direnin' dediği ve binlerce kişinin yaşadığı mahallelerde evlerin yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.