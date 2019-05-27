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Polise ateş açan maganda gözaltına alındı

Üsküdar'da polis ekiplerine ve etrafa rastgele ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, oturduğu daireden polis ekiplerine ve etrafa rastgele ateş eden şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlendiği operasyon sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı sitenin sakinleri, şüphelinin eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu iddia etti.

Polise ateş açtı

  • Ünalan Caddesi üzerinde bulunan sitede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ekibi gönderilmiş, ekipler silah sesinin geldiği binaya yaklaştığında üzerlerine ateş açılmıştı.

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