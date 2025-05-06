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Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu

23:166/05/2025, Salı
AA
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Polis, ihtara uymayan sürücüyü takibe aldı.
Polis, ihtara uymayan sürücüyü takibe aldı.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan sürücü takibe alınarak yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil takibe alındı.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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