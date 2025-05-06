Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu

Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil takibe alındı.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi yakalandı.