Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik ele geçirildi

22:2910/12/2025, Çarşamba
DHA
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama gerçekleştirdi. Arama yapılan araçta ruhsatsız 90 tabanca ve silahlara ait yüzlerce malzeme ele geçirdi. Araç sürücüsü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu durdurulan otomobilde parçalar halinde ruhsatsız 90 tabanca ve yüzlerce silah malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliye sevk edilen otomobilin sürücüsü M.Ç., tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarının şehre sevkiyat yapacağı bilgisi üzerine dün il genelinde güvenlik önlemi aldı. Erzin ilçesinde şüphelendikleri otomobili durduran ekiplerin yaptığı aramada, parçalara ayrılmış ruhsatsız 90 tabanca ve silahlara ait yüzlerce malzeme ele geçirdi. Otomobil sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.




#Ruhsatsız Tabanca
#Otomobil
#Tutuklama
