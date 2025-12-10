Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu durdurulan otomobilde parçalar halinde ruhsatsız 90 tabanca ve yüzlerce silah malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliye sevk edilen otomobilin sürücüsü M.Ç., tutuklandı.