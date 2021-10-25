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İSTANBUL

Polisleri tehdit ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik tehdidinin ardından CHP’li eski vekillerden de benzer ifadeler gelmeye başladı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Polisleri tehdit ettiler
CHP eski Milletvekili Rıza Türmen

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik tehdidinin ardından CHP’li eski vekillerden de benzer ifadeler gelmeye başladı. Ülke Politikaları Vakfı tarafından Hukuk ve Demokrasi başlıklı forumunda konuşan CHP eski Milletvekili Rıza Türmen iktidar değişikliği durumunda polisleri yargılayacaklarını söyledi.

Türmen, “Türkiye tekrar demokratik günlerine geçtikten sonra bu polisleri yargılayacak mı? Bunlara dayanarak yargılayabilir mi? Pekâlâ yargılayabilir” dedi. Yargıtay eski Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk skandal ifadelere imza attı. Türkiye’nin karanlık çağın içinde olduğunu Avrupalıların Türklerle alay ettiğini iddia eden Selçuk, “Türkiye Cumhuriyeti demokratikmiş. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletiymiş. Benim hiç haberim yok” ifadelerini kullandı.

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