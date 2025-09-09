Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Polisten kaçan sürücü kovalamacayla yakalandı

Polisten kaçan sürücü kovalamacayla yakalandı

00:229/09/2025, Tuesday
IHA
Sonraki haber
Motosiklet de çekiciyle otoparka çekildi.
Motosiklet de çekiciyle otoparka çekildi.

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.

Karaman’da ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli ile polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın sonunda motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan arkadaşı yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yunuskent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.İ idaresindeki 70 ABJ 324 plakalı motosiklet polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile motosikletli arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsüyle arkasındaki arkadaşı K.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polisler kaçan şahısların durması için havaya bir el ateş açtı. Kaçan motosiklet sürücüsü A.İ. ile arkadaşı Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklette yapılan incelemede ise plakanın J harfinin siyah bantla U’ya çevrildiği tespit etti. Motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden yaklaşık 60 bin lira para ceza yazılırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet de çekiciyle otoparka çekildi.



#Karaman
#Polis
#Kovalamaca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmî Gazete 9 Eylül 2025: Yurt dışı çıkış harcı yeniden belirlendi