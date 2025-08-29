Yeni Şafak
Karaman'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

12:3129/08/2025, Cuma
IHA
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman’daki kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 70 ACS 240 plakalı minibüs ile M.B. yönetimindeki 70 ACS 513 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



