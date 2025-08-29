Yeni Şafak
Samsun'da aynı noktada 15 dakika arayla iki kaza

07:5729/08/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Bu kazadan sadece 15 dakika sonra, aynı mevkide ikinci bir kaza daha yaşandı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde 15 dakika arayla aynı noktada meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Sinop istikametine seyir halinde olan Uğur T. idaresindeki 55 ACD 595 plakalı otomobilin, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki bisiklet sürücüsü Salih A.’ya çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Salih A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu kazadan sadece 15 dakika sonra, aynı mevkide ikinci bir kaza daha yaşandı. Yine Sinop yönüne ilerleyen Mehmet D. yönetimindeki 55 AJN 654 plakalı kamyon, önünde seyir halinde olan Abdurrahman B.’nin kullandığı 57 LA 307 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



#Samsun
#Alaçam
#Kaza
