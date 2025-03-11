Polisten sahte içki üretimine suçüstü: 3 kişi gözaltında

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente yüklü miktarda kaçak alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların detaylı çalışma sonucu tespit edilerek kullandıkları kamyonet takip edildi. Ekipler kamyonet seyir halindeyken operasyon düzenleyerek durdurdu. Operasyon ise dron ile havadan görüntülendi. Kamyonette arama çalışmaları sonucunda ise, 2 ton etil alkol ele geçirildi. Kamyonette bulunan 3 şüpheli şahıs ise yakalandı.