Prof. Dr. Emiroğlu'na Adalet Bakanı ve YÖK Başkanı'ndan destek

İzmir'de katıldığı bir etkinliğin ardından doğru olmayan bilgiler üzerinden hakkında karalama kampanyası başlatılan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın kendisini aradığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Prof. Dr. Emiroğlu, Sosyal medya üzerinden uğradığım linç kampanyasına karşı arayıp desteklerini bildiren ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Adalet Bakanı Gül'e ve YÖK başkanı Sayın Saraç'a teşekkürlerimi sunarım" mesajını paylaştı.
Sosyal medya üzerinden uğradığım linç kampanyasına karşı arayıp desteklerini bildiren ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Adalet Bakanı Sayın @abdulhamitgul’e ve YÖK başkanı Sayın @yekta_sarac’a teşekkürlerimi sunarım.
Sosyal medya üzerinden uğradığım linç kampanyasına karşı arayıp desteklerini bildiren ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Adalet Bakanı Sayın @abdulhamitgul’e ve YÖK başkanı Sayın @yekta_sarac’a teşekkürlerimi sunarım.— İbrahim Emiroğlu (@ibemir) 12 Aralık 2018
Ne olmuştu?
- Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı ve Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun, katılığı bir konferansta sarf etmediği sözleri sanki söylemiş gibi basına yansımasının ardından hakkında adet linç kampanyası başlatılmıştı.
- Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü de Prof. Dr. Emiroğlu’nu Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden almıştı.
- Daha sonra, Prof. Dr. Emiroğlu'nun söz konusu ifadeleri kullanmadığı ve ileri sürülen iddiaların hepsinin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı.