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İZMİR

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'na Adalet Bakanı Gül'den telefon

Prof. Dr. Emiroğlu'na Adalet Bakanı ve YÖK Başkanı'ndan destek

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın kendisini arayarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladıklarını açıkladı. Prof. Dr. Emiroğlu, İzmir'de katıldığı bir etkinliğin ardından söylemediği sözler sanki o söylemiş gibi yansıtılarak adeta sosyal lince uğratılmıştı.

Yeni Şafak
Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu.
Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu.

İzmir'de katıldığı bir etkinliğin ardından doğru olmayan bilgiler üzerinden hakkında karalama kampanyası başlatılan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın kendisini aradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Prof. Dr. Emiroğlu, Sosyal medya üzerinden uğradığım linç kampanyasına karşı arayıp desteklerini bildiren ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Adalet Bakanı Gül'e ve YÖK başkanı Sayın Saraç'a teşekkürlerimi sunarım" mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

  • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı ve Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun, katılığı bir konferansta sarf etmediği sözleri sanki söylemiş gibi basına yansımasının ardından hakkında adet linç kampanyası başlatılmıştı.
  • Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü de Prof. Dr. Emiroğlu’nu Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden almıştı.
  • Daha sonra, Prof. Dr. Emiroğlu'nun söz konusu ifadeleri kullanmadığı ve ileri sürülen iddiaların hepsinin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı.

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