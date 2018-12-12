Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'na Adalet Bakanı Gül'den telefon Prof. Dr. Emiroğlu'na Adalet Bakanı ve YÖK Başkanı'ndan destek Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın kendisini arayarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladıklarını açıkladı. Prof. Dr. Emiroğlu, İzmir'de katıldığı bir etkinliğin ardından söylemediği sözler sanki o söylemiş gibi yansıtılarak adeta sosyal lince uğratılmıştı.

12 Aralık 2018, 12:47 Son Güncelleme: 12 Aralık 2018, 13:03 Yeni Şafak