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Profesör de var iş insanı da

Profesör de var iş insanı da

Burak Doğan
04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle elde ettiği diplomanın iptali sonrası gözler aynı kararla diploması iptal edilen diğer 27 kişiye çevrildi.

İmamoğlu’nun yanı sıra iş insanı Halis Toprak’ın kızı Sevgi Toprak Tunga, damadı Alper Tunga, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Profesör Naciye Aylin Ataay, Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman, STFA Yönetim Kurulu Üyesi Alp Taşkent de diploması iptal edilenler arasında yer alıyor. Diğer isimler ise Pembegül Besen, İ. Doğan Yıldırım, Sinan E. Erdil, Esra Cansu, Melikşah Özcan, Yeşim Özşahin, Türker Yüksel, Yonca Erişik, Hüseyin Kaplan, Hakan Ulaşan, Cem Diler, İrem Kaptan, Batuhan Tuncay, Mehmet Hanedar, İ. Hakkı Müftüoğlu, Orhan Kuray, Kenan Külekçi, Ahmet Kaya, Cengiz Saloğlu, S. Sedat Köşetaş, Hayri Kaan Başol, Fatih Şabaz, Alkan Cevat Negiş, Salih Buğra, Mehmet Timuçin Teçmen, Banu Yalı, Burak Ülkeroğlu, Lerma Taşçı, Y. Uğur Karaoğlu, Cenk Bartın, Aclan Ertan, Rana Hairawi, U. Cenk Pehlivan, Hakan Başaran, Z. Neval Kanar, M. Okan Kaya, Cenk Karayel, Serkan Eran, Nur Taşkent, Ahmet Selim Gusar, Murat Büyük, Beysun Yılmaz, Yelda Eryaman olarak sıralandı.




#diploma
#Ekrem İmamoğlu
#yatay geçiş

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