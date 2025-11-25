Yeni Şafak
Provokasyon adresleri belli oldu

Burak Doğan
04:0025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
“Büyükşehir Çalışıyor” ve “Etkili Haber” hesaplarının Kuzey Amerika’da, “Atakızı” hesabının Almanya’da, “İzzet Murat Güler” hesabının ise İsrail’de bulunduğu ortaya çıktı.
X hesapların oluşturulma tarihini, kullanıcının bulunduğu ülkeyi ve adını kaç kez değiştirdiğini görülebilir hale getirdi. Bu yenilik CHP’li görünen bazı hesapları aslında ABD ve Avrupa’daki FETÖ’cülerin yönettiğini gösterdi. “Büyükşehir Çalışıyor” gibi bazı hesaplar da Türkiye değil ABD merkezliymiş.

Girişimci Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'e gelen yeni güncellemesi, dünya genelindeki organize dezenformasyon ağlarının, propaganda amaçlı kullanılan sahte hesapların ve bot kümelerinin gerçek konumlarını ortaya çıkararak dikkat çekti. Güncellemenin ardından Türkiye aleyhinde algı oluşturma ve kışkırtma girişimlerinde bulunan birçok hesabın aslında yurtdışından yönetildiği tespit edildi.

OPERASYON YAPTILAR

X’in profil sayfalarına eklediği yeni özellik sayesinde hesapların oluşturulma tarihi, doğrulama durumu, bulunduğu ülke, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlanıldığı görülebilir hale geldi. Bu veriler, FETÖ’nün sosyal medyada uzun süredir yürüttüğü maskeli propaganda ağını açığa çıkardı. Yapılan incelemelerde, İmamoğlu ve CHP propagandası için çalışan hesapların, FETÖ mensuplarının sığındığı ülkelerden yönetildiği belirlendi. “Büyükşehir Çalışıyor” ve “Etkili Haber” hesaplarının Kuzey Amerika’da, “Atakızı” hesabının Almanya’da, “İzzet Murat Güler” hesabının ise İsrail’de bulunduğu ortaya çıktı. “Büyükşehir Çalışıyor” adlı propaganda hesabının ifşa olmasının ardından yaptığı “Kurucumuz yurtdışında yaşamaktadır” açıklaması, Türkiye’ye yönelik manipülasyon operasyonlarının dış bağlantılarını gözler önüne serdi.

UYGULAMAYA İSRAİL AYARI

Güncelleme sonrası ABD’de hükümete ait birçok sosyal medya hesabının da İsrail’de açıldığı ve yönetildiği belirlendi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın resmi X hesabının oluşturulduğu yerin İsrail’de olduğu ortaya çıktı. Bu bilgilerin yayılmasının ardından X yönetiminin, söz konusu hükümet hesaplarını uygulama içi konum ve oluşturulma yeri görünürlüğünden kısa sürede "muaf" tutması dikkat çekti. Analizlerde, İsrail’in yürüttüğü dijital kampanyaların, algı operasyonlarının ve devletlere yönelik psikolojik harekâtlarının önemli bir bölümünü Hindistan'dan yönettiği de ortaya konuldu.

Platformdaki yeni veriler, çok sayıda maskeli hesabın farklı ülkelerde konumlandırıldığını görüldü. Buna göre, “Bahriye Üçok-Hollanda”, “Atakız-Almanya”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz-ABD, “Cemil Çiçek-Hollanda”, “Nursse-Irak”, “İzzet Murat Güler-İsrail”de hazırlanıp Türkiye’de kullanıma sokuldu.

SIK SIK İSİM DEĞİŞTİRDİLER

  • Bu hesapların büyük bölümünün sık sık kullanıcı adı değiştirdiği, coğrafi konumlarını gizlemeye çalıştığı ve sahte kimliklerle Türkiye kamuoyuna etki üretmeyi hedeflediği tespit edildi. Özellikle Atatürkçü, milliyetçi, asker kökenli veya devletçi kimlikler üzerinden açılan hesapların, kriz dönemlerinde Türkiye’de algı yönetimi yapmak üzere aktif rol aldığı görüldü. Yeni özellik sayesinde propaganda amaçlı hesapların yanı sıra dolandırıcılık için açılan bazı hesapların da Avrupa ve Asya ülkelerinden yönetildiği belirlenmiş oldu.

TESPİT KOLAYLAŞTI

  • X’in görünür hale getirdiği bilgiler arasında; hesabın oluşturulma tarihi, doğrulama durumu, bağlı olunan ülke, uygulama mağazası bilgisi, kullanıcı adı değişim geçmişi gibi veriler bulunuyor. Bu gelişme, kötü niyetli hesapların tespit edilmesini kolaylaştırdı.


#sosyal medya
#provokasyon
#CHP
#FETÖ
