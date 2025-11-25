Provokasyon adresleri belli oldu

Bu hesapların büyük bölümünün sık sık kullanıcı adı değiştirdiği, coğrafi konumlarını gizlemeye çalıştığı ve sahte kimliklerle Türkiye kamuoyuna etki üretmeyi hedeflediği tespit edildi. Özellikle Atatürkçü, milliyetçi, asker kökenli veya devletçi kimlikler üzerinden açılan hesapların, kriz dönemlerinde Türkiye’de algı yönetimi yapmak üzere aktif rol aldığı görüldü. Yeni özellik sayesinde propaganda amaçlı hesapların yanı sıra dolandırıcılık için açılan bazı hesapların da Avrupa ve Asya ülkelerinden yönetildiği belirlenmiş oldu.