Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye genelinde erişim sorunu: Haber ve sosyal medya sitelerine giriş sağlanamıyor

Türkiye genelinde erişim sorunu: Haber ve sosyal medya sitelerine giriş sağlanamıyor

15:2718/11/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Türkiye genelinde internet erişim sorunu
Türkiye genelinde internet erişim sorunu

Türkiye genelinde çeşitli platformlara erişim güçlüğü yaşanıyor. Sosyal medya ve haber sitelerinde başlayan sorun, X uygulamasına da yansıdı. Kesintinin nedeni konusunda henüz bilgi verilmedi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde internet erişiminde geniş çaplı sıkıntılar yaşanıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan kullanıcı şikâyetleri, sosyal medya platformlarından haber sitelerine kadar birçok internet hizmetinde kesintilerin meydana geldiğini ortaya koydu.

X’ten sonra YouTube ve e-Devlet de etkilendi

Downdetector verilerine göre, 3.250’den fazla kullanıcı X’e erişim sorunu yaşadığını rapor etti. Şikâyetlerin yüzde 58’i mobil uygulamadan, yüzde 23’ü web sürümünden, yüzde 10’u ise sunucu bağlantı hatalarından kaynaklandı.

Erişim problemleri yalnızca X ile sınırlı kalmadı. Kullanıcı şikâyetleri aynı zamanda YouTube ve e-Devlet Kapısı üzerinde de yoğunlaştı. Bu platformlarda da yavaşlama, sayfa açılmama, video oynatım hataları ve hesap giriş problemleri tespit edildi. Söz konusu sorunlar, hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansırken şikâyet sayısında artış gözlendi.


Yaşanan kesintilerin ardından sosyal medyada ve arama motorlarında “İnternet çöktü mü?” sorusu kısa sürede trend oldu. Kullanıcılar özellikle “İnternet neden yavaş?” ve “Twitter ile YouTube neden açılmıyor?” gibi sorgularla yoğun şekilde çözüm aramaya yöneldi.

Kesintilerin nedeni konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.




#Türkiye
#erişim sorunu
#internet kesintisi
#sosyal medya
#X
#YouTube
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2. ARA TATİL TAKVİMİ: 2. ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?