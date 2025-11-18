Yeni Şafak
X ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Twitter çöktü mü yeni açıklama geldi mi? Twitter ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

X ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Twitter çöktü mü yeni açıklama geldi mi? Twitter ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

17:0618/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
18 Kasım 2025 tarihinde bazı kullanıcılar X (eski adıyla Twitter) ana sayfa yüklenme sorunu ile karşılaştı. “X çöktü mü?” sorusu sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar erişim problemlerini araştırmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcıları, 18 Kasım’da X uygulamasında yaşadıkları “sayfa açılmama” ve “yüklenmeme” sorunlarıyla gündeme geldi. Ana sayfanın yüklenmediğini bildiren kullanıcılar, “X çöktü mü?” sorusuyla arama motorlarına yöneldi.

Sosyal medya uygulaması X'te (Twitter) zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. Global bazlı kullanıcılar, Downdetector üzerinden hata bildirimi vermeye başladı.  Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden sosyal medya platformu X'e yani Twitter'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, ana sayfa paylaşımlarında yükleme sorunu yaşamaya başladı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz Twitter’da erişim sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat kullanıcılar Downdetector üzerinden hata bildirimi vermeye başladı.

Downdetector’a göre bazı kullanıcılar, saat 14.32 itibarıyla yükleme sorunu yaşadıklarını hata kodu ileterek bildirmeye başladı.

#Twitter
#X çöktü mü
#İnternet
