X ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Twitter çöktü mü yeni açıklama geldi mi? Twitter ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

Sosyal medya uygulaması X'te (Twitter) zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. Global bazlı kullanıcılar, Downdetector üzerinden hata bildirimi vermeye başladı. Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden sosyal medya platformu X'e yani Twitter'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, ana sayfa paylaşımlarında yükleme sorunu yaşamaya başladı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?