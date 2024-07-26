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Provokatörler yine iş başında: KPSS’ye ’76. Madde’ çarpıtması

Geçen hafta yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında sosyal medya provokatörleri yıllardır var olan Devlet Memurları Kanunu’nun bakanlara bir üst makama atama yetkisi tanıyan 76. Maddesi’ni çarpıtmaya başladı.

Merve Safa Akıntürk
10:59 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto:Arşiv.
Foto:Arşiv.

KPSS’nin kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapıldığını görmezden gelen provokatörler "İstediğiniz kadar hazırlanın, sınav kazanın nasıl olsa bakanın istediği kişiler 76. Madde’den atanıyor" paylaşımları yaptı. Bu çerçevede Türkiye'de KPSS ile en çok kamu personeli istihdam eden kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı da bu madde kapsamında en fazla hedefe konulan kurum.


ZATEN DEVLET MEMURULAR

Kaynaklar, "DMK 76. Madde’de yer alan bir üst göreve getirme yapılabilmesi için “Kişinin öncelikle devlet memuru olması ve getirileceği kadronun niteliklerini taşıyor olması gerekiyor. Yani KPSS ile uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü KPSS, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılırken DMK 76. Madde hâlihazırda memur olanlar için uygulanıyor. Ayrıca 76. Madde atamaları sürekli uygulanan bir durum olmadığı gibi ihtiyaç duyulması halinde istisnai durumlarda gerçekleştiriliyor " bilgisini verdi.


BU MADDEYİ HİÇ KULLANMADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki yaklaşımı ise net. Birçok açıklamasında temel hak ve hürriyetler, adalet, eşitlik ilkelerine vurgu yapan Bakan Tekin’in 2013-2018 yılları arasında müsteşar ve 4 Haziran 2023 yıllından bu yana yürüttüğü bakanlık görevi olmak üzere yaklaşık 6.5 yılda etik ve eşitlik ilkesine aykırı bulduğu için bir kez bile 76. Maddeden atama yapmadığı öğrenildi.

#KPSS
#Provokatör
#Devlet Memurları Kanunu
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