Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Pursaklarda online Ramazan sohbetleri
ANKARA

Pursaklar’da online Ramazan sohbetleri

Bu yıl, geleneksel Ramazan etkinliklerini hayata geçirmeyen Pursaklar Belediyesi, resmi Youtube, Facebook hesapları ile Webtv’den Ramazan-ı Şerif süresince M.Özcan Güneşdoğdu’nun Ramazan sohbetlerini Pursaklar halkı ile buluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Pursaklar’da Ramazan” programı evlere konuk oluyor.
“Pursaklar’da Ramazan” programı evlere konuk oluyor.

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, resmi Youtube hesabı, Facebook hesabı ve Webtv’den Kur’an-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi ve ilahiyatçı Mustafa Özcan Güneşdoğdu’nun Ramazan Ayı boyunca doyumsuz sohbeti ve Nurullah Güneşdoğdu’nun birbirinden güzel ilahi ve ezgileri ile 16:00- 18:00 saatleri arasında vatandaşların gönüllerine ve evlerine misafir oluyor.

Her yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen geleneksel Ramazan etkinliklerine koronavirüs salgını nedeniyle verilen araya rağmen Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın manevi havasını aynı şekilde yaşaması için özel bir program hazırladı. Pursaklar halkı, manevi atmosferi, Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Pursaklar’da Ramazan” programıyla evlerinde doyasıya yaşıyor.

RAMAZAN'IN GÜZELLİĞİ EVLERE TAŞINIYOR

  • İçinde bulunduğumuz süreçte Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Milletçe buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Bu yıl mahallelerimizde Ramazan ayı etkinliklerimizi gerçekleştiremiyoruz ama Ramazan’ın güzelliklerini sizlerle paylaşmak için programlarımızı ekranlara taşıyoruz” dedi. Büyük beğeni kazanan programda, günün sorusuna doğru cevap veren vatandaşları da birbirinden özel sürpriz hediyeler bekliyor.

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
GÜNDEM
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Abone Ol Google News
Darbe imasına tepki

'Darbe' imasına tepki

​Altun: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz.
Kanımı sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
8 bin işçiaralıksız çalışıyor

8 bin işçi
aralıksız çalışıyor

​İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor.
Kars'ta<br>tuhaf işler!

Kars'ta
tuhaf işler!

HDP'li belediye PKK'ya böyle para aktarıyor.
Kardeşlik hastaneleri

Kardeşlik hastaneleri

Türkiye, yurt dışında inşa ettiği hastanelerle mücadeleye katkı sağlıyor.
Ramazan dizileriyle<br>İsrail propagandası

Ramazan dizileriyle
İsrail propagandası

Araplar yıllarını Filistin davasıyla kaybetti, sonuç bir hüsran oldu.

Kapıdaki dostlar

Kapıdaki dostlar

​Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Şoförün yükten<br>haberi yoktu

Şoförün yükten
haberi yoktu

​PKK'nın Afrin'de düzenlediği hain saldırının detayları ortaya çıktı.
Havadaki<br>kahramanlarımız

Havadaki
kahramanlarımız

​Vuhan'a giden ilk ekip biziz. Türkiye adına en zor görevlerden biriydi.
Tarımda<br>dijital pazar

Tarımda
dijital pazar

​Üretici ve tüketicinin yüzü 'dijital pazarla' gülecek.
Vietnam<br>Savaşı'nı geçti

Vietnam
Savaşı'nı geçti

​Kovid-19 salgınının ABD'de bilançosu artıyor.
Hızla yayılıyor!

Hızla yayılıyor!

​Bir günde 140 bin kişiye bulaştı.
Esed'in <br>skandal haritası

Esed'in
skandal haritası

Haritada ​İskenderun'u Suriye sınırlarına kattılar.
NATO helikopteri kayboldu

NATO helikopteri kayboldu

​Türk fırkateyni bölgeye intikal etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.