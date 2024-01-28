Pusula belli oldu AK Parti 1. sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'ndaki AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Tüm vaktimizi ve enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanacağız. 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı. 'Bizim adaylarımızın gözü, gönlü başka yerlerde olan isimler gibi değildir' diyen Erdoğan, ''Türkiye'de artık sadece şovla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerin yıllarını heba etme devri sona erdi'' açıklamasında bulundu.