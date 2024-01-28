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Pusula belli oldu AK Parti 1. sırada

Yerel seçimlere katılacak 35 siyasi partinin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasında AK Parti 1, İYİ Parti 2, DEM Parti 9, CHP 18, MHP 31, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 05:25 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Partilerin oy pusulalarındaki yerleri açıklandı.
Partilerin oy pusulalarındaki yerleri açıklandı.

Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nda (YSK) parti temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimi sonucu oy pusulasında; AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak. Kuradaki sırayla oy pusulasında bazı partiler şöyle sıralandı:


CHP 18. SIRADA

Millet Partisi 26, HÜDAPAR 20, Gelecek Partisi 16, Memleket Partisi 5, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, Vatan Partisi 35, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Büyük Birlik Partisi 4.


#politika
#AK Parti
#seçim
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