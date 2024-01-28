Pusula belli oldu AK Parti 1. sırada

Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nda (YSK) parti temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimi sonucu oy pusulasında; AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak. Kuradaki sırayla oy pusulasında bazı partiler şöyle sıralandı:
CHP 18. SIRADA
Millet Partisi 26, HÜDAPAR 20, Gelecek Partisi 16, Memleket Partisi 5, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, Vatan Partisi 35, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Büyük Birlik Partisi 4.