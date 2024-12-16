QCAR Mobilite'nin yeni adresi Mardin

Sigorta acentelerimiz şube olma yolunda önemli adımlar atıyor. Biz de daha fazla şube açarak bu bölgenin turizmine katkı sağlamak istiyoruz. En büyük gücümüz de Quick Sigorta acenteleri. Onlarla yıllardır sürdürümüz bir iş ilişkisi var. Bundan sonra da QCAR Mobilite ile bu ilişkiyi geliştirerek devam ettiriyoruz. Acentelerimiz bize rezervasyon da yönlendirebiliyorlar ya da sisteme araç da katabiliyorlar. Dolayısıyla farklı finansal yöntemleri kullanarak birlikte bir yol buluyoruz acentelerimizle. Bugün de Midyat ve Kızıltepe ofisimizi açıyoruz. Hatta dünkü teslimatlar da yapılmış. Dolayısıyla hızlı bir giriş yaptı Mardin ofislerimiz. Hayırlı uğurlu olsun.”