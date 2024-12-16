QCAR Mobilite'nin yeni adresi Mardin

Türkiye genelindeki hızlı büyümesini sürdüren QCAR Mobilite, 14 Aralık’ta Mardin’in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde geniş bir katılımla iki yeni şube açılışı gerçekleştirdi. Bu açılışlarla birlikte QCAR Mobilite, Türkiye genelinde 15’inci şubesine ulaşırken Akgül Sigorta’nın sahibi Furkan Akgül Mardin ilinin ilk acente şubesi sahibi oldu.
Açılış törenlerine, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Genel Müdürü Barış Sezen, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy’un yanı sıra Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik ve AKP Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir ile tüm ülkeden çok sayıda acente, yönetim ekibi ve basın mensubu da katıldı.
Açılışların ardından 150 acentesi ile Mardin’in en keyifli mekanlarından biri olan Bağdadi’de acentelerini ağırlayan Quick Sigorta bölgenin mistik ve etnik atmosferinde 2024 yılı değerlendirmesi ile yeni yıl stratejilerini paylaştı.
"Bir iklim oluşturduk"
Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Levent Uluçeçen, QCAR’ın büyüme hikayesinin arkasındaki güçlü yapıyı şu sözlerle ifade etti:
Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, açılış konuşmasında QCAR Mobilite’nin yalnızca Türkiye’de değil, Mardin gibi eşsiz bir şehrin turizmine de katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
AK Parti Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir ise, “Teknolojinin de etkisiyle artık çok daha hızlı hayatlar yaşıyoruz. Bu hızlı sürece ayak uydurmak adına turizm, lojistik ve diğer tüm alanlarda kendi payına düşeni almaya çalışan bir şehir Mardin. Ziyaretçi sayısı da günden güne artıyor. Tüm bu artışlarla beraber çeşitli altyapı ihtiyaçları da söz konusu. Ulaşım da bu ihtiyaçların başında geliyor. Bu noktada QCAR’a attığı bu adım için teşekkür ederiz. Bundan sonra biz de onların takipçisi olacağız. İnanıyorum ki bu yatırımla beraber bu süreci daha da şekillendirip sürekli geliştireceğiz hep beraber. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
QCAR Mobilite ile genişleyen ekosistem
QCAR Genel Müdürü Barış Sezen, Quick Sigorta acentelerinin QCAR ekosistemindeki rolüne değinerek, şu ifadeleri kullandı:
Yolumuz açık olsun
Midyat şubesinin sahibi olan Furkan Akgül ise açılıştaki mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:
Yıl sonuna kadar açılacak yeni şubeler yolda
Geçtiğimiz ay Ankara’da üç yeni şube açılışı gerçekleştiren QCAR Mobilite, yıl sonuna kadar Konya ve İstanbul’da yeni açılışlarla büyümeye devam edecek. Midyat ve Kızıltepe’den sonra Prof.Dr. Aziz Sancar Havalimanını yıl sonuna kadar hizmete açacak olan QCAR Mobilite yeni şubelerle birlikte, Türkiye genelindeki hizmet noktalarını yıl sonuna kadar 20’ye çıkaracak. Bu güçlü büyüme, Quick Finansall ekosistemiyle sinerji oluşturarak mobilite sektöründe yeni bir model ortaya koyuyor.