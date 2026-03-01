Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Ramazan Sokağı Selimiye’nin gölgesinde kapılarını açtı: Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Ramazan Sokağı Selimiye’nin gölgesinde kapılarını açtı: Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

00:351/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Edirne'de kurulan Ramazan Sokağı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.
Edirne'de kurulan Ramazan Sokağı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Edirne’de Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Selimiye Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Edirne’de Selimiye Meydanı’nda Selimiye Camii’nin gölgesinde Ramazan Sokağı kuruldu. On binlerce insanın ziyaret ettiği alan vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Ramazan Sokağı’nda bir ay boyunca her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program kapsamında geleneksel sanat ve musiki şiirler, Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf musikisi konserleri, tarih, edebiyat ve tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri, tiyatro oyunları, film gösterimleri ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak.
Konser programlarında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak. Ayrıca Ramazan Sokağı’nda yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar da ziyaretçileri ağırlayacak.

Selimiye Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı, Edirne’de Ramazan’ın manevi iklimini kültür, sanat ve paylaşım ortamıyla buluşturarak kente ayrı bir renk katacak.
Etkinlikler, 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.



#Edirne
#Selimiye
#Ramazan Sokağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanlardan "öğünü atlamayın" uyarısı: Sahura kalkmadan oruç tutmak sağlıklı mı?