Ramazan Sokağı Selimiye’nin gölgesinde kapılarını açtı: Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Ramazan Sokağı’nda bir ay boyunca her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program kapsamında geleneksel sanat ve musiki şiirler, Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf musikisi konserleri, tarih, edebiyat ve tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri, tiyatro oyunları, film gösterimleri ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak.