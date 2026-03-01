Ramazan Sokağı Selimiye’nin gölgesinde kapılarını açtı: Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Edirne'de kurulan Ramazan Sokağı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.
Edirne’de Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Selimiye Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Edirne’de Selimiye Meydanı’nda Selimiye Camii’nin gölgesinde Ramazan Sokağı kuruldu. On binlerce insanın ziyaret ettiği alan vatandaşlar tarafından çok beğenildi.
Ramazan Sokağı’nda bir ay boyunca her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program kapsamında geleneksel sanat ve musiki şiirler, Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf musikisi konserleri, tarih, edebiyat ve tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri, tiyatro oyunları, film gösterimleri ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak.
Konser programlarında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak. Ayrıca Ramazan Sokağı’nda yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar da ziyaretçileri ağırlayacak.
Selimiye Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı, Edirne’de Ramazan’ın manevi iklimini kültür, sanat ve paylaşım ortamıyla buluşturarak kente ayrı bir renk katacak.
Etkinlikler, 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.
