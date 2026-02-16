Yeni Şafak
Selimiye gölgesinde "Ramazan Sokağı" başlıyor

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulacak "Ramazan Sokağı" programı bastırılan gazeteyle, maniler eşliğinde duyuruldu.

Halkı, programlara davet için Saraçlar Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Yöresel kıyafet giyen görevliler, maniler okuyan temsili Ramazan davulcusu eşliğinde cadde ve tarihi çarşı esnafını ziyaret ederek "Ramazan Sokağı" gazetesini dağıttı, davette bulundu.

"Selimiye gölgesinde Ramazan Sokağı başlıyor" manşetli gazetede Vali Yunus Sezer'in mesajı ile etkinliği programı yer alıyor.

Vali Sezer, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, mübarek Ramazan ayının kültürün, geleneğin ve muhabbetin yaşatılacağı etkinliklerle karşılanacağını belirtti.

Selimiye'nin gölgesinde kurulacak Ramazan Sokağı'nda konserlerden geleneksel gösterilere, çocuk etkinliklerinden yöresel lezzet duraklarına kadar uzanan kapsamlı bir programın hazırlandığını ifade eden Sezer, Ramazan akşamlarının huzurunun hep birlikte yaşanacağını kaydetti.

Sezer mesajında, "Bu manevi iklimi paylaşmak, Ramazan'ın bereketini çoğaltmak üzere siz değerli hemşerilerimi Ramazan Sokağı etkinliklerine ailece davet ediyorum. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ramazan Sokağı etkinlikleri hakkında

Selimiye etkinlik alanında kurulacak Ramazan Sokağı'nda gerçekleşecek "Selimiye'de Ramazan Etkinlikleri" programı, 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Etkinliklerde geleneksel sanatlar, musiki, söyleşiler, tiyatro, film gösterimleri ve çocuklara yönelik gösteriler Edirnelilerle buluşacak.

Program kapsamında Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan programında ayrıca tarih, edebiyat, tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri gerçekleştirilecek, tiyatro oyunları sahnelenecek, film gösterimleri yapılacak.

Konser programlarında ise İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.

Her yaştan ziyaretçiye ramazan ayı boyunca hitap edecek etkinlikler, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ramazan Sokağı'nda ayrıca yöresel lezzet stantları da bulunacak.

Etkinlikler, 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.





