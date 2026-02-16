Yeni Şafak
Ramazan etkinliklerinin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak

12:5916/02/2026, Pazartesi
16/02/2026, Pazartesi
AA
İslam âleminin hasretle beklediği On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl ramazanda, "Külliyede Ramazan" programıyla çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ramazanda geleneksel hale gelen ramazan etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye hazırlanılıyor.

Ramazan boyunca düzenlenecek yüzlerce etkinlik, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatacak.

Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden, konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş içerik ziyaretçileri bekliyor.

Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunurken, sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

Ramazanın manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşanacak.

Etkinlikler, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, "kulliyederamazan.com" adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek.


#Ankara
#Külliyede Ramazan
#Ramazan etkinlikleri
#Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
