Ramazan’da 9 milyon buluşma

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı “Birlikte Daha Güzel Bir Ramazan” ile “Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı” temasıyla yola çıkarak, bu yıl 81 ilde vatandaşlarla bir araya geliyor. Ramazan programları, maneviyatı, eğitimi, eğlenceyi ve dayanışmayı bir araya getirecek. Ramazan ayı boyunca mukabele, iftar sofraları, uluslararası iftar sofraları, ev ziyaretleri, çocuk etkinlikleri, teravih, deprem bölgesi programları, sahur programları, Kadir Gecesi, arefe ve bayram olmak üzere Ramazan ayı boyunca programlar gerçekleştirilecek. Yeni Şafak’a konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, “Asrın felaketini yaşayan 11 il öncelikli olmak üzere, Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar vatanımızın dört bir köşesinde Ramazan döneminde tüm faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.