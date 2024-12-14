Raportör haddini aştı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye için ağır ifadeler kullandı. Demokratik standartların tam bir felaket olduğunu savunan Amor, AB-Türkiye arasındaki ilişkilerin canlandırılması yönünde pozitif mesajlar aldıklarını söyledi. Raportörlük görevine tekrar gelen Amor, dün basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde diğer aday ülkeler gibi gerekli koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirten Amor, “AB hala demokrasiler kulübü. Katılım sürecinin özünde demokrasi prensipleri bulunuyor. Hiçbir kestirme yol yok” dedi. Türkiye’de demokratik standartları "felaket" olarak niteleyen Amor, "Bu değerlendirmeyi sadece AB yapmıyor. AGİT, Avrupa Konseyi ve birçok başka kuruluşlar da demokratik standartlar, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi konularda aynı şekilde değerlendirme yaptığını görüyoruz” diye konuştu. Amor, Türkiye’nin AİHM kararlarını, Can Atalay kararını uygulamaması gibi bulguların yer aldığını da belirtti.