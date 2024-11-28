AB'de çifte standarda isyan

Fransa'nın Strasburg kentinde önceki gün düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) oturumuna, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında aldığı yakalama kararı damga vurdu. AP oturumunda söz alan milletvekilleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i gelişmeler karşısında "sessiz kalmak" ile suçlarken, AB'ye de "çifte standart" eleştirisini yöneltti. Milletvekilleri, UCM'nin aldığı karara saygı duyulmasını ve AB liderlerinin bu kararı uygulayacaklarını deklare etmesini istedi.





UTANÇ VERİCİ SESSİZLİK

Haziran ayındaki AP seçimlerinde güçlerini artıran aşırı sağcı partiler, UCM'nin tutuklama emri kararını eleştirirken, liberal ve sol partilerin milletvekilleri AB'yi "çifte standart uygulamakla" eleştirdi. Sol Grup adına söz alan İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, von der Leyen'in UCM'nin kararına ilişkin hiçbir açıklama yapmadığına dikkati çekerek, "AB'nin güvenilirliği sadece Filistin ve küresel Güney'de değil, kendi üye ülkeleri içinde bile paramparça olmuş durumda" eleştirisinde bulundu. Slovenyalı milletvekili Matjaz Nemec ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Netanyahu hakkında verilen tutuklama emri kararlarına yönelik çifte standart uygulanmaması gerektiğini ifade etti. Nemec, "AB kurumları da dahil İsrail'e karşı sıklıkla uygulanan çifte standarttan daha da çarpıcı olan Başkan von der Leyen'in sessizliğidir. Sessizlik suç ortaklığıdır" dedi.





GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKETE VURGU

Oturumda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına söz alan AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira da bir yılı aşkın süredir İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki "Eşi benzeri görülmemiş düzeyde yaşanan insani felaketi" tarif edecek kelime bulamadığını vurguladı. UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine de değinen Ferreira, "AB'ye birlik olma çağrısında bulunmak istiyoruz. Şimdi her zamankinden daha fazla çok taraflı düzeni desteklememiz ve UCM kararlarına saygı gösterilmesi ve uygulanması çağrısında bulunmayı sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.





KURALLARA DAYALI DÜZEN VURGUSU

Oturumda İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklaması da gündeme geldi. Hiçbir kuruluşun UNRWA'nın özel yetkisini devralamayacağını belirten Elisa Ferreira, "İsraillilerin BM'ye karşı devam eden saldırıları durmalıdır. Kurallara dayalı bir küresel düzen vizyonumuzu korumak zorundayız" ifadesini kullandı.





Katilden tehditvari temyiz talebi

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve eski Bakan Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi. Başbakanlık Ofisi açıklamasında, Tel Aviv'in UCM’nin 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarının meşruiyetini ve mahkemenin yetkisini reddettiği belirtildi. UCM'nin itirazı reddi halinde bunun mahkemenin “İsrail’e karşı önyargılı olduğunu” ortaya koyacağı iddia edildi.















