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Rezidansta dehşet: Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da rezidansta yaşayan 36 yaşındaki İzel Erdeve, tartıştığı eşi Okan Erdeve'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan İzel Erdeve, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce ağlayarak, “Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü” dedi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Rezidansta dehşet: Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Kocasını öldüren İzel Erdeve, gözaltına alındı.


Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki sitede meydana geldi. Rezidansın 16’ncı katında yaşayan İzel ile eşi Okan Erdeve arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıkıp, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı. Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


  • Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla hastaneye götürüldü. Sinir krizi geçiren İzel Erdeve ise polis ekiplerince aşağı indirildi. İzel Erdeve, kendisini görüntüleyenleri görünce ağlayarak dizleri üzerine çöküp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü” dedi.

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HAYATINI KAYBETTİ


Polis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, polis merkezine götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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