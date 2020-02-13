Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları belirtildi.

Haber Merkezi 13 Şubat 2020, 07:05 Son Güncelleme: 13 Şubat 2020, 07:15 Yeni Şafak