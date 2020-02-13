Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Rize Emniyet Müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA FETÖCÜLERİ PAKETLEDİ
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kom Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Koordinesinde 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında yakalanan şahısların FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt elemanları olduğu belirtildi.