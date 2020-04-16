Gündem Rize Fındıklıda saplantılı aşık vahşeti Defalarca reddedilince, acımadan katletti
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Rize Fındıklı'da saplantılı aşık vahşeti: Defalarca reddedilince, acımadan katletti

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Gamze Pala, daha önce defalarca reddettiği 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından vahşice katletti. Önce kurşun yağdıran cani, ardından genç kadını boğazını keserek öldürdü. Dalançıkar olay yerinden kaçamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. İnfial yaratan olaya Fındıklı Belediyesi de sessiz kalmadı. Yapılan açıklamada 'Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz' denildi.

Haber Merkezi DHA İHA
Katledilen Gamze Pala'dan geriye fotoğrafları kaldı.
Katledilen Gamze Pala'dan geriye fotoğrafları kaldı.

Korkunç cinayet, Fındıklı Öğretmenevi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Öğretmenevinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gamze Pala (44), defalarca reddettiği Savaş Dalançıkar (36) ile görüşmeyi yine kabul etmedi. Dalançıkar da öğretmenevine gelerek Pala’ya silahlı saldırıda bulundu. Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü.

Gamze Pala'yı öldüren o cani

AK Parti ilçe Başkan Yardımcısıydı

Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

"Sapkın bir alçak tarafından katledildi"

Vahşi cinayetin ardından Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

  • "Bu kez de kadın cinayeti belki de ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı. Yurttaşımız, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Katil, emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletleriyle birlikte yakalandı."

"Davanın takipçisi olacağız"

"Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı halkına başsağlığı biliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun..."

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