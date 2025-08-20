rOtring Tikky Yeni Renkler ile okula renkli dönüş

Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken, kırtasiye dünyasının ikonik markası rOtring Tikky mekanik kurşun kalem serisini dört canlı ve dikkat çekici renkle yeniledi. Ahududu pembe, limon yeşili, mango turuncu ve menekşe mavisi tonlarıyla gelen yeni koleksiyon, rOtring şıklığı modern yazım konforuyla buluşturuyor.

Öğrencilerin okul heyecanını yansıtan bu renkler, sadece estetik değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini artıran tasarım detaylarıyla da öne çıkıyor.

Yeni renkleriyle rOtring Tikky, hem kişisel tarzı yansıtıyor hem de okul günlerine enerji katıyor.

Konforlu Yazım, Pratik Kullanım

Tikky’nin ergonomik ve hafif yapısı, uzun ders saatlerinde bile konforlu kullanım sunuyor. Tırtıklı tutma yeri ile elde kaymayı önleyen kalem, geri çekilebilir uç mekanizması sayesinde uç kırılmalarını da en aza indiriyor. Kalemin kapağı altında yer alan silgi ise anlık düzeltmeler için her zaman hazır.

Her An, Her İhtiyaca Uygun

rOtring Tikky, 0.5 mm ve 0.7 mm uç kalınlığı seçenekleriyle sunuluyor. 2B yumuşaklığındaki uç yapısı, yazıdan çizime, not almaktan yaratıcı projelere kadar her kullanım amacına hitap ediyor.