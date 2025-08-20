rOtring Tikky Yeni Renkler ile okula renkli dönüş

Ahududu pembe, limon yeşili, mango turuncu ve menekşe mavisi tonlarıyla yenilenen rOtring Tikky Yeni Renkler mekanik kurşun kalem, rOtring şıklığı modern yazım konforuyla buluşturuyor ve okulun her gününü daha renkli kılıyor.
Öğrencilerin okul heyecanını yansıtan bu renkler, sadece estetik değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini artıran tasarım detaylarıyla da öne çıkıyor.
Yeni renkleriyle rOtring Tikky, hem kişisel tarzı yansıtıyor hem de okul günlerine enerji katıyor.
Konforlu Yazım, Pratik Kullanım
Tikky’nin ergonomik ve hafif yapısı, uzun ders saatlerinde bile konforlu kullanım sunuyor. Tırtıklı tutma yeri ile elde kaymayı önleyen kalem, geri çekilebilir uç mekanizması sayesinde uç kırılmalarını da en aza indiriyor. Kalemin kapağı altında yer alan silgi ise anlık düzeltmeler için her zaman hazır.
Her An, Her İhtiyaca Uygun
rOtring Tikky, 0.5 mm ve 0.7 mm uç kalınlığı seçenekleriyle sunuluyor. 2B yumuşaklığındaki uç yapısı, yazıdan çizime, not almaktan yaratıcı projelere kadar her kullanım amacına hitap ediyor.
Yeni renkleriyle rOtring Tikky, her dönem olduğu gibi bu dönem de okul çantalarının vazgeçilmez parçası olmaya hazırlanıyor. Defterler yalnızca bilgiyle değil, artık kullanıcılarının tarzını ve ruh halini de yansıtıyor. rOtring Tikky’nin KDV dahil fiyatı 240 TL.