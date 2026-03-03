Yeni Şafak
RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

15:253/03/2026, Salı
AA
Kameraman Halil Kahraman - Muhabir Emrah Çakmak
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hakikatin dünyaya ulaştırılmasını engellemeye yönelik basın mensuplarına dönük müdahalelere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. Daniş, "Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hakikatin dünyaya ulaştırılmasını engellemeye yönelik basın mensuplarına dönük müdahalelere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendiklerini ifade eden Daniş, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin görevlerini özgür, güvenli ve bağımsız bir ortamda icra etmeleri temel bir haktır. Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir."



